Дмитрий Пулбере: «Политики как будто соревнуются, кто больше поглумится над Конституцией»

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере обратил внимание на серьезную проблему в законодательстве страны, сославшись на отсутствие четких санкций для политиков, нарушающих Конституцию, передает Noi.
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