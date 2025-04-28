Норвегия требует от судостроителя более миллиарда евро за потопление фрегата Helge Ingstad

В ночь с 7 на 8 ноября 2018 года после участия в учениях НАТО Trident Juncture норвежский фрегат KNM Helge Ingstad класса Fridtjof Nansen столкнулся с танкером Sola TV в окрестностях Хьельте-фьорда в западной части страны и вскоре затонул.