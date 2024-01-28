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Русская весна

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Киев близок к переломному моменту — окно для мирных переговоров закрывается

Киев близок к переломному моменту — окно для мирных переговоров закрывается

Окно возможностей для мирных переговоров между Москвой и Киевом, которое было вероятным ещё месяц или два назад, стремительно сужается, поскольку российская сторона уверена в своём преимуществе на поле боя, пишет Responsible Statecraft.

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