Киев близок к переломному моменту — окно для мирных переговоров закрывается

Окно возможностей для мирных переговоров между Москвой и Киевом, которое было вероятным ещё месяц или два назад, стремительно сужается, поскольку российская сторона уверена в своём преимуществе на поле боя, пишет Responsible Statecraft.
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