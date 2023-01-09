Закрытие МакДака в Казахстане, транзит казахской нефти и выигравшая от украинского кризиса страна

1. Макдональдс вынужден был прекратить работу в Казахстане. Как оказалось, без поставок качественного мяса из России сеть работать не может (ссылка): В Министерстве сельского хозяйства Казахстана назвали причины закрытия сети ресторанов McDonald's в стране.
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