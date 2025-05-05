Укроп Юрий Романенко (нацист и враг русского народа) пишет: Я ничего не жду от Угоди по ресурсам, потому что она фиксирует желание Трампа поиметь с Украины хоть что-то, и желанием Украины не остаться без поддержки США.
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