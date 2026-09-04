Мужчина девять месяцев прожил со свиной почкой и дождался человеческой

66-летний американец Тим Эндрюс стал первым человеком, которому успешно пересадили донорскую почку после длительного использования органа генетически модифицированной свиньи.
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