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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов об Атанасове: «Беспокоит его состояние. Когда попадаешь в турбулентную зону, начинает трясти, все эти соцсети, популярность. Из-за этого теряется концентрация»

В нынешнем сезоне Атанасов провел за «Торпедо» 12 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков. – Василий Атанасов, очень здорово проведший прошлый сезон, в этом пока находится, так скажем, не в своей тарелке.

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