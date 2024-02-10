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Дезертиров загоняют в окопы дронами: как действуют загрядотряды ВСУ

Дезертиров загоняют в окопы дронами: как действуют загрядотряды ВСУ

Дезертиров загоняют в окопы дронами: как действуют загрядотряды ВСУ Евгения КомароваСокращение финансовой и военной поддержки из США привело, согласно данным СМИ, к усилению проблемы дезертирства в украинской армии.

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