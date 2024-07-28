Макс Ферстаппен: Те, ворчал по поводу симрейсинга, – отвалите!Getty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что выиграл дождевую квалификацию Гран При Бельгии отчасти благодаря тренировкам на симуляторе.
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