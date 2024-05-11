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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Спартака» с «Краснодаром» в 28-м туре РПЛ

«Спартак» примет «Краснодар» в 28-м туре РПЛ. Клиент PARI поставил 303 000 рублей на экспресс из 25 событий, включив в него прогноз на ТБ1,5 гола в матче «Спартак» – «Краснодар» за 1.

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