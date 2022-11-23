Председатель СК России поручил представить доклады о происшествиях экологического характера в нескольких регионах

В ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены публикации с жалобами жителей поселка Мурыгино на работу предприятия, которое занимается сжиганием медицинских и биологических отходов в непосредственной близости от населенного пункта.
В ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены публикации с жалобами жителей поселка Мурыгино на работу предприятия, которое занимается сжиганием медицинских и биологических отходов в непосредственной близости от населенного пункта.
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