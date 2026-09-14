Исследование подтверждает статус Гондваны как суперконтинента и её влияние на развитие жизни на Земле

Гондвана, огромный континент, занимавший большую часть Южного полушария около 550 миллионов лет назад, долгое время оставалась предметом научных дискуссий.
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