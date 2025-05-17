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В Адыгее более 15 тысяч человек проверили репродуктивное здоровье с начала года

Свыше 15 тысяч жителей Адыгеи прошли обследование репродуктивного здоровья с начала года Министерство здравоохранения Республики Адыгея сообщает, что за первые месяцы 2025 года более 15 тысяч человек проверили состояние своей репродуктивной системы.

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