Десятки украинцев убиты и ранены при попытке сбежать от мобилизации

Украинские пограничники расстреливают своих граждан при попытке сбежать из страны на фоне усиления мобилизации, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
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