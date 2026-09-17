Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам перед выборами в Государственную Думу

Уважаемые воронежцы!Обращаюсь к вам в связи с Единым днем голосования. Выборы депутатов Государственной Думы проходят в условиях специальной военной операции, результаты которой во многом определяет настоящее и будущее России.
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