Стало известно, когда состоятся новые переговоры России и США

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Представители России и США встретятся в Джидде для обсуждения деталей договоренностей, достигнутых в ходе телефонных переговоров между президентами двух стран – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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