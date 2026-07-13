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Иск Apple может нарушить планы OpenAI по созданию собственных устройств

Иск Apple против OpenAI, обвиняющий ИИ-стартап в систематическом присвоении коммерческих секретов может существенно осложнить планы разработчика ChatGPT по выпуску собственных устройств даже до вынесения судебного решения, сообщает Bloomberg.

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