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Кроссовер BAIC X75 выходит на российский рынок: объявлена цена и комплектации

Кроссовер BAIC X75 выходит на российский рынок: объявлена цена и комплектации

Кроссовер X75 является обновленной версией выпускаевшегося в Калининграде BAIC X7. За счет изменившегося дизайна передней части кузова новинка стала на 35 мм длиннее предшественника, но при этом высота, ширина и колесная база остались прежними.

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