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Закон, порядок, государство

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Минометчики группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Минометчики группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Данные объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили уничтожения целей. После выполнения боевой задачи расчеты минометов в кратчайшие сроки провели маскировку орудий и оперативно убыли в укрытие.

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