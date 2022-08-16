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В рамках акции «Безопасное лето» полицейские и общественники посетили подшефный детский дом в Приморском крае

В рамках социального проекта МВД России «Безопасное лето» на территории артемовского городского округа проходят профилактические мероприятия «Мой выбор – жизнь без наркотиков».

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