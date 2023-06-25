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Есть ситуации, когда сигналы светофора необязательны для исполнения

﻿﻿Движение на красный свет строго запрещено правилами дорожного движения. В разделе 6.2. Правила дорожного движения гласят, что горящие желтые и красные сигналы светофора запрещают движение любого транспортного средства.

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