В Киеве озвучили требования по «компенсации» за достройку «Северного потока - 2»

В Киеве назвали свои требования по компенсации за достройку газопровода "Северный поток-2". Перечень того, что намерена получить Украина, озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
В Киеве назвали свои требования по компенсации за достройку газопровода "Северный поток-2". Перечень того, что намерена получить Украина, озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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