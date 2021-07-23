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В Киеве озвучили требования по «компенсации» за достройку «Северного потока - 2»

В Киеве озвучили требования по «компенсации» за достройку «Северного потока - 2»

В Киеве назвали свои требования по компенсации за достройку газопровода "Северный поток-2". Перечень того, что намерена получить Украина, озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Alex Alex
Сколько же вони от сегодняшней халявской Украины расходится по Европе! Хоть противогаз надевай! В вопросе смердения, сегодняшняя Украина не имеет равных в мире, ну в вопросах халявы она просто - чемпион!

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