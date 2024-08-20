В Сети появились видео суда по громкому делу о многомиллиардной вырубке леса под Смоленском

Виновным в самом крупном уничтожении леса в Европе смоленский судья признал иногороднего бизнесмена Региональные прокуратура и управление Следственного комитета РФ обнародовали оперативные видеозаписи из зала Ленинского райсуда Смоленска, который вынес приговор первому фигуранту резонансного дела о незаконной рубке леса в Гагаринском районе, ставшей самой крупной в Европе.