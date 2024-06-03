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Военные новости ★ спецоперация

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Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не

Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронтеРазрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии.

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Комментарии
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sss
уроды, когда же вы поймете, что ваши амбиции не стоят мировой катастрофы!!! ненавистные наглоскунсы, будьте вы прокляты!
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20 час.
А
Александр
Да не Украине разрешили, а приказали бандеровским наемникам. Пиндосы преспокойно делают намеченное.
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20 час.

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