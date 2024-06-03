Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронтеРазрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии.