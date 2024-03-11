Скандал на Первом канале ТВ: Плющенко и Рудковская возмущены

Владелица учебного заведения «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, супруга известного фигуриста и тренера Евгения Плющенко, отметила, что сочла случившееся с серебряным призером чемпионата России 2024 года, Софией Муравьевой, на шоу-программе «Русский вызов» как нечто закономерное.