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Скандал на Первом канале ТВ: Плющенко и Рудковская возмущены

Владелица учебного заведения «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, супруга известного фигуриста и тренера Евгения Плющенко, отметила, что сочла случившееся с серебряным призером чемпионата России 2024 года, Софией Муравьевой, на шоу-программе «Русский вызов» как нечто закономерное.

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