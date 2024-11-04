🇷🇺 В День народного единства в Симферополе также проходят спортивные мероприятия Среди них турниры по мини-футболу дартсу, стрельбе в тире, перетягиванию каната, лазертагу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 В День народного единства в Симферополе также проходят спортивные мероприятия Среди них турниры по мини-футболу дартсу, стрельбе в тире, перетягиванию каната, лазертагу.