Владимир Путин расставил приоритеты для депутатов Госдумы IX созыва

На первом пленарном заседании Госдумы IX созыва Президент РФ Владимир Путин обратился к новой фракции «Единой России» и депутатскому корпусу в целом, подчеркнув необходимость раскрытия потенциала всех российских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России началась...
- Минимальная проду...
- ХЛ Пенсионерка из Ар...
дал задание законодательной власти.Абсурдная путинская демократия во всей красе.