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Регион 29

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Владимир Путин расставил приоритеты для депутатов Госдумы IX созыва

Владимир Путин расставил приоритеты для депутатов Госдумы IX созыва

На первом пленарном заседании Госдумы IX созыва Президент РФ Владимир Путин обратился к новой фракции «Единой России» и депутатскому корпусу в целом, подчеркнув необходимость раскрытия потенциала всех российских регионов.

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