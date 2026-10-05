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Хуситы объявили о проведении военной операции в небе Саудовской Аравии

Хуситы объявили о проведении военной операции в небе Саудовской Аравии

Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной проведения военной операции. Ударам подверглись аэропорты Эр-Рияда и Абхи, сообщил 5 октября военный представитель шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа.

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