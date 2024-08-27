Украинские власти ввели в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час

В Красноармейске (украинское название – Покровск) и Красноармейском районе, расположенных на контролируемой Вооружёнными силами Украины части Донецкой Народной Республики, введен почти круглосуточный комендантский час.
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