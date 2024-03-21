Вышел трейлер первого сезона Suicide Squad: Kill the Justice League Создатели Suicide Squad: Kill the Just...

Вышел трейлер первого сезона Suicide Squad: Kill the Justice LeagueСоздатели Suicide Squad: Kill the Justice League выпустили геймплейный трейлер первого сезона, в рамках которого в экшен добавят играбельного Джокера из параллельной вселенной.
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