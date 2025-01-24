«Норникель» и БЕЛАЗ заключили соглашение о партнерстве, сообщил ГМК. В планах партнеров — создание и серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также вспомогательного оборудования.
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