«Норникель» и БЕЛАЗ заключили соглашение о партнерстве, сообщил ГМК. В планах партнеров — создание и серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также вспомогательного оборудования.