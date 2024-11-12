Кухонные уловки, которые оценит даже самый далекий от готовки человек

Каждому хочется готовить вкусно, а времени на это тратить по минимуму. Для всех желающих мы собрали несколько советов от шеф-поваров и любителей кулинарии, которые помогут вам осуществить это заветное желание.
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