В Киеве все оцеплено СБУ. Глушат связь. «Искандеры» ударили рядом с резиденцией Зеленского: ИА «Новороссия»

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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После продолжительного затишья, в Киеве снова прогремели взрывы. С десяти вечера субботы, вражеская сторона начала отмечать в своем воздушном пространстве присутствие групп российских беспилотных летательных аппаратов.

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