В Киеве все оцеплено СБУ. Глушат связь. «Искандеры» ударили рядом с резиденцией Зеленского: ИА «Новороссия»

После продолжительного затишья, в Киеве снова прогремели взрывы. С десяти вечера субботы, вражеская сторона начала отмечать в своем воздушном пространстве присутствие групп российских беспилотных летательных аппаратов.
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