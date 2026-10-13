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ВЕСТИ КРЫМ

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В течение дня силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили БПЛА над Крымом 

В течение дня силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили БПЛА над Крымом 

По информации Минобороны, всего за день над разными регионами России сбили 70 украинских беспилотников.

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