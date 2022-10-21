«МЮ» отстранил Роналду, дисквалификация Абаскаля и Федотова, ФИФА просят забанить Иран, победы «Барсы» и «Зенита», Путин наградил Аркадия Ротенберга за популяризацию спорта и другие новости

Доброе утро, друзья! Врываемся в вашу ленту с нашим традиционным дайджестом новостей ☀️ 1. «МЮ» отстранил Криштиану – в заявке на матч с «Челси» его не будет.
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