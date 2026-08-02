ВС России уничтожили пехоту и несколько роботехнических комплексов ВСУ

Удары наносились в районе Красного Лимана в ДНР и в Запорожской области.Военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" нанесли удары по личному составу и нескольким наземным робототехническим комплексам в районе Красного Лимана в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.