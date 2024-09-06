Алаудинов: в Курской области ВС РФ уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ

Удалось ликвидировать гаубицу M777, 3 миномета и 3 «Бабы-яги» Российские военнослужащие ликвидировали несколько единиц военной техники украинской армии в Курской области за прошедшие сутки, среди нее - американская артиллерийская установка М777, три миномета и три расчета «Бабы-яги».
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