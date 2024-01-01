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Названы те, кто не пришел к Ивлеевой. Их предупредили?

Названы те, кто не пришел к Ивлеевой. Их предупредили?

Да-а, а пострадавших могло ведь было быть намного больше. Оказывается, прийти на вечеринку должны были не 150 человек, которых застукали в "Мутаборе" - а 450.

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Комментарии
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star
а почему не раньше и почему не всех?
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7 час.
Алина Белова
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6 час.
владимир трофимов
Повезло Смолову,иначе бегал бы в 1 лиге или детям мячи подавл.
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6 час.

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