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От Москвы до Астрахани: цветные фотографии 1958 года

От Москвы до Астрахани: цветные фотографии 1958 года

Почти весь 1958 год фотокорреспондент американского журнала LIFE Говард Сохурек (Howard Sochurek) провел в Советском Союзе, побывав на целине, в Крыму и совершив путешествие на теплоходе от Москвы до Астрахани.

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