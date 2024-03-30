От Москвы до Астрахани: цветные фотографии 1958 года

Почти весь 1958 год фотокорреспондент американского журнала LIFE Говард Сохурек (Howard Sochurek) провел в Советском Союзе, побывав на целине, в Крыму и совершив путешествие на теплоходе от Москвы до Астрахани.
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