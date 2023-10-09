Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.