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Ведущий Fox News Уоттерс назвал Хантера Байдена избалованным мальчишкой

Ведущий Fox News Уоттерс назвал Хантера Байдена избалованным мальчишкой

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс раскритиковал сына действующего главы государства Хантера Байдена за его поведение во время слушаний конгресса США, где рассматривался вопрос о его привлечении за неуважение к этому органу.

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