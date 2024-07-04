USA Today: крупные доноры Демпартии неоднозначно оценивают шансы Байдена

Крупные доноры Демократической партии Соединенных Штатов неоднозначно оценивают шансы действующего президента Джо Байдена на выборах главы государства и не удовлетворены ответами о причине его плохого выступления на прошедших 27 июня дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.
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