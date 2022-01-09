БУДЕТ ВКУСНО!

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Как приготовить грузинские салаты: 5 рецептов, которые популярны во всём мире

Как приготовить грузинские салаты: 5 рецептов, которые популярны во всём мире

Грузинская кухня полна разнообразия и среди изобилия блюд каждый найдёт что-то для себя. Исключением не стали и салаты, которые радуют не только сочетанием доступных ингредиентов, а и ярким насыщенным вкусом, пробуждающим аппетит с первой вилки.

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