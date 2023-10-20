Гороскоп Водолей на декабрь 2023 года

Этот месяц в идеале нужно посвятить освобождению – эмоциональному и физическому. Уходящий год следует проводить достойно, а для этого требуется хорошее настроение, которое можно создать, только обретя полное спокойствие.
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