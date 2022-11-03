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Безопасность проведения праздничных мероприятий под контролем МЧС России

Безопасность проведения праздничных мероприятий под контролем МЧС России

Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий во время продолжительных выходных силы и средства МЧС России в период с 3 по 7 ноября переведены на усиленный режим работы.

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