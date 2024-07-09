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Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар в Динском районе на площади более 1,5 тысяч квадратных метров

Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар в Динском районе на площади более 1,5 тысяч квадратных метров

Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар в Динском районе на площади более 1,5 тысяч квадратных метровПожар в торговом центре в станице Васюринской оказался куда более значительным, чем предполагалось ранее.

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