Эксперты рассказали, почему в Африке выкидывают продукты, которые им передает Россия Ирэн ОрлонскаяСогласно последним отчетам, большое количество продуктов, отправленных из России в качестве гуманитарной помощи в Африку, не доходит до целевых групп населения.