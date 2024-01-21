Эксперты рассказали, почему в Африке выкидывают продукты, которые им передает Россия Ирэн ОрлонскаяСогласно последним отчетам, большое количество продуктов, отправленных из России в качестве гуманитарной помощи в Африку, не доходит до целевых групп населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии