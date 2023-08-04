Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.
"А ты почему не на фронте?"
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Анфиса Иванова
Обращаясь к человеческой аудитории, автор в ком-то уже определил ДЕБИЛА... В таком случае автор самый настоящий ДЕБИЛ!
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9 час.
алекс кузь
Смотрим советский фильм "никто не хотел умирать". Хорошая тема. В какой ситуации каждый для себя решает, что он готов умирать, идти на принцип, и тд. Говорят, что в старину отвергнутая невеста бросалась в реку, банкроты стрелялись и прыгали в пропасть. Сегодня, похоже, ссы в глаза - все божья роса.
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9 час.
Евгений Акимов
Какой фронт?!!! Какая защита независимости РФ и главное от кого? Какие вообще волонтеры? О чем речь? Есть объявленная верховным СВО, это даже не ввод ограниченного контингента ВС РФ. По большому счету это вообще непонятно что не прописано ни одним законом, а, по-сему, каждый трактует понятие СВО согласно своему разумению
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4 час.
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