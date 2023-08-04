Закон и Порядок

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"А ты почему не на фронте?"

"А ты почему не на фронте?"

Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Обращаясь к человеческой аудитории, автор в ком-то уже определил ДЕБИЛА...  В таком случае автор самый настоящий ДЕБИЛ!
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9 час.
алекс кузь
Смотрим советский фильм &quot;никто не хотел умирать&quot;. Хорошая тема. В какой ситуации каждый для себя решает, что он готов умирать, идти на принцип, и тд. Говорят, что в старину отвергнутая невеста бросалась в реку, банкроты стрелялись и прыгали в пропасть. Сегодня, похоже, ссы в глаза - все божья роса.
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9 час.
Евгений Акимов
Какой фронт?!!! Какая защита независимости РФ и главное от кого? Какие вообще волонтеры? О чем речь? Есть объявленная верховным СВО, это даже не ввод ограниченного контингента ВС РФ.  По большому счету это вообще непонятно что не прописано ни одним законом, а, по-сему, каждый трактует понятие СВО согласно своему разумению
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4 час.

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