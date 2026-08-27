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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Коллектив МБУ "Новоаннинский КДК" поздравляет своих коллег с профессиональным

Коллектив МБУ "Новоаннинский КДК" поздравляет своих коллег с профессиональным праздником — Днем кино!🎬 Каждый день вы дарите людям возможность погрузиться в мир историй, эмоций и вдохновения.

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