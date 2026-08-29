Мирные жители убиты атаками ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область. По данным регионального оперштаба, украинскими ударами по населённым пунктам области убиты три человека, ещё девять получили ранения.
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